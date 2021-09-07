الكاظمي يعد بعثة العراق المشاركة في بارالمبياد طوكيو بـ"تقدير عالٍ"

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، بعثة العراق وأبطالها المشاركين في بارالمبياد طوكيو ووعدها بـ"تقدير عالٍ" من قبل الحكومة.

وقال الكاظمي بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "نستقبلكم اليوم بكل فخر، بعد أن مثلتم العراق في بطولة رياضية دولية مهمة، أثبتم للجميع أن الإعاقة لا تساوي شيئاً أمام الإصرار والعزيمة، وحبّ التنافس".

واضاف، "لقد ذللتم كل العقبات، وحققتم نجاحات باهرة في بارالمبياد طوكيو، التي تابعت إنجازكم فيها شخصياً".

وتابع أن "العراق يقدّر هذا الإصرار وهذا التقدير لاسمه وأسمائكم، ونعدكم بأن يكون لكم تقدير عالٍ من قبل الحكومة".

وقال، "كان من الممكن أن تحققوا المزيد لولا تداعيات سوء التخطيط، الذي عانت منه الدولة العراقية لسنوات طويلة"، موجها وزارة الشباب والرياضة بأن "تبذل أقصى الجهود للاهتمام بهذه الشريحة البطلة، التي حققت إنجازاً يليق باسم العراق".

وخاطب الكاظمي البعثة بالقول، "أعدكم بأني سأتابع مشكلاتكم، وسأعمل على أن تضعوا أقدامكم على بداية جديدة لمستقبل أفضل، شكرنا وتقديرنا واحترامنا لكم، ونأمل منكم المزيد في تحقيق الأرقام العالمية وكسرها، بما يرفع اسم العراق عالياً".