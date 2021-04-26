الكاظمي يتعهد بدعم حكومي لإنجاح خليجي 25 والتطبيعية: ينتظرنا عمل كبير

شفق نيوز/ تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الإثنين، بدعم حكومته لضمان نجاح بطولة خليجي 25 والتي فاز بتنظيمها العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة، "خليجي 25 في بصرتنا علامة من علامات تعافي العراق وتصديه لدوره الطبيعي بين الأشقاء والأصدقاء". ‏

واضاف، أن "ارض الرافدين تسير بثبات نحو الإستقرار والإنفتاح على الجميع، ارضنا منبع للمحبة والتسامح والترحاب".

وأكد بالقول، "ستقدم الحكومة كل اشكال الدعم لضمان نجاح لقاء الاخوة من الرياضيين الخليجيين في وطنهم العراق".

من جانبه قال رئيسُ الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي إياد بنيان، إن هناك عملاً كبيراً ينتظر الهيئة كي تستعد من الآن "للعرس الخليجي".

واوضح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم وافق على منح العراق حق استضافة بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، وذلك بعد أن تقدم العراق بملفٍ رسمي لاستضافة الحدث الخليجي".

واضاف، "سعداء جداً بهذا القرار، إنه من دواعي الفخر أن يحتضن العراق بطولة الأشقاء بعد التصويت الرسمي على حق الاستضافة، مباركٌ لجميع العراقيين عودة بطولة الخليج إلى العراق، وفي البصرة تحديدا بعد غيابٍ طويل".

ووجهَ رئيس الهيأة التطبيعية شكرهُ وتقديره الكبيرين إلى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وجميع الملاكات الحكومية والمؤسسات الرياضية التي سعت وجاهدت لكي تقام البطولة في العراق".

وتابع "الشكر والتقدير إلى الاتحادات الخليجية التي دعمت ملف العراق بقوة لاستضافة خليجي 25 في البصرة، وكذلك المطالبة بدعم ورفع الحظر الشامل عن الملاعب العراقية كافة".