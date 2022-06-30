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الكاظمي يتعهد بجعل "خليجي 25" نسخة استثنائية تختلف عن سابقاتها

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-30T10:54:41+0000
الكاظمي يتعهد بجعل "خليجي 25" نسخة استثنائية تختلف عن سابقاتها

شفق نيوز/ بارك رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، استضافةَ مدينة البصرة لبطولةِ كأس الخليج لكرةِ القدم الـ (25) مطلع العام المُقبل، متعهدا بجعلها نسخة "استثنائية".

جاءَ ذلك خلال اتصال هاتفيّ مع وزير الشَباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، مهنئاً بإقامةِ هذا الحدثِ الكرويّ الكبير في العراق، بحسب بيان صدر عن وزارة الشباب ورد الى وكالة شفق نيوز.

وأكدَ رئيس الوزراء، أن "الجهودَ المبذولة أثمرت عن استضافةِ بطولة كأس الخليج في البصرة"، مشيرا الى أن "ثقته كبيرةٌ في أن تظهر البطولةُ بأفضل صورها". وأوضح أن "الحكومة ستدعم الاستضافةَ بالشكلِ الذي يجعلها نسخةً استثنائيةً تختلف عن بقيةِ النسخ التي أقيمت سابقاً".

وأضافَ رئيس الوزراء: "ندركُ أن الاتحاد بشخصِ وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد (عدنان درجال) سيعملُ على إنجاحِ البطولة، وثقتنا كبيرةٌ بقدرته مع أعضاءِ الاتحاد على توفيرِ جميع مُستلزماتِ النجاح وإظهار البطولةِ بأبهى صورة".

من جانبه، قدّمَ رئيس الاتحاد عدنان درجال شكرهُ الجزيل لـ"الدعمِ المُستمر من قبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، للاتحادِ، وعلى سعيه الحثيثِ وتواصله المُخلص لإنجاحِ بطولة خليجي ٢٥ في البصرة  لتعكس براعةَ العراقيين في تنظيمِ البطولات واحتضانِ الأشقاء بمودةٍ وترحاب". وفق ما جاء في البيان.

ووافق الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالإجماع، خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، على اقامة بطولة الخليج بنسختها 25 في مدينة البصرة جنوبي العراق.  

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