الكاظمي يتابع حالة شدراك يوسف الصحية ويوعز بعلاجه

شفق نيوز/ اكد زيا شدراك نجل الكابتن شدراك يوسف انه انهى لقاءه مع رئيس الوزراء الذي استقبله اليوم الخميس لمناقشة الوضع الصحي للكابتن شدراك وتكفل بعلاجه أما داخل او خارج العراق.

وقال زيا لوكالة شفق نيوز؛ إن وضع والده شدراك يوسف الصحي غير مطمئن ابداً وبدأت علامات الزهايمر تظهر عليه وفقدان البروتين الحيوي من جسمه وتدهور وضعه العام بشكل سريع.

وأضاف زيا أن الكاظمي طلب إحضاره إلى وزارة الصحة من أجل الكشف عليه وفي حال استدعى ارساله لخارج العراق فانه سيتم ارساله.

وبين انه ابلغ رئيس الوزراء أن وضع والده لا يتحمل التنقل والتأخير، ليوعز الكاظمي بإرسال سيارة إسعاف لجلبه وعرضه على اللجنة الطبية.

وأشار زيا إلى انه يشتري علاج والده من مادة البروتين للإبقاء على حياته كون الكابتن شدراك فقد كل بروتين الجسم، لافتا الى انه كلفة علاج البروتين خمسمائة ألف دينار كل يوم.