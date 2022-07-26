الكاظمي ودرجال يحسمان ملف "المدرب الأجنبي" في اجتماع ثنائي  

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تطورات جديدة بشأن ملف تسمية مدرب "أجنبي" لقيادة المنتخب العراقي لكرة القدم، وذلك بعد تخصيص مالي حكومي مرتقب.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم العراق مستمر بحضور رئيس واعضاء الاتحاد لمناقشة تسمية المدرب المحلي للمنتخب الوطني".

وأوضح المصدر، أنه "من المؤمل ان تؤجل تسمية المدرب المحلي الى يوم الخميس المقبل لحين حسم صرف مبلغ حكومي مرتقب يخصص كمنحة لاختيار مدرب اجنبي جديد حسب الوعود الحكومية الجديدة".

وبين المصدر، أن رئيس الاتحاد عدنان درجال حصل خلال اجتماع اليوم في مجلس الوزراء، على وعود اكيدة بصرف منحة طوارئ للتعاقد من خلالها مع مدرب اجنبي"، موضحا أنه "تم تحديد الخميس المقبل كموعد لعقد اجتماع ثنائي بين درجال ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحسم موضوع الصرف المالي".

وبحسب المصدر فإن "الخميس سيشهد اجتماعاً مرتقباً لدرجال مع رئيس الوزراء لحسم المبلغ وتحديده، وخلاف ذلك سيلجأ الاتحاد للاتفاق مع مدرب محلي".

وفي وقت سابق اليوم، قال درجال إن مجلس الوزراء العراقي قرر عقد اجتماع موسع، يوم الخميس المقبل، لبحث امكانية استقطاب كادر اجنبي لقيادة المنتخب العراقي لكرة القدم وآليات استضافة خليجي 25 في البصرة.

ومؤخراً اعلن اتحاد الكرة، انه سيختار مدرب محلي لقيادة المنتخب العراقي لكرة القدم بسبب عجزه عن توفير الاموال اللازمة للتعاقد مع مدرب اجنبي.