الكاظمي: احمد راضي ابن العراق وسنسدد ما بذمته من قروض

شفق نيوز/ ذكر صالح راضي شقيق الراحل احمد راضي، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء العراقي أبلغه بتبني موضوع الراحل احمد راضي، بعد أن أعلنت أُسرته عرض منزلها الوحيد في العاصمة الأردنية عمان للبيع من أجل تسديد ما بذمة الراحل من قروض مالية لإقامة مشروع رياضي واستثماري ببغداد.

وقال راضي لوكالة شفق نيوز، "تم تبليغي عبر مصدر في مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكد ان الدولة العراقية ستتولى ما بذمة الراحل من ديون القرض.

واضاف ان الكاظمي وعد بذلك واصفا "احمد راضي ابن العراق وأحد الرموز الرياضية العراقية المهمة ولا نقبل ان تكون عائلته بحرج ويصل الأمر بهم لبيع منزلهم الذي يأويهم".