الكاظمية يحقق التأهل من دوري الدرجةِ الأولى إلى "الممتاز"

شفق نيوز/ تأهل فريقا الكاظمية، يوم الأحد، من دوري الدرجةِ الأولى إلى الدوري المُمتاز للموسم الكروي المقبل.

وبارك رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، نيابةً عن أسرةِ الاتحاد، اليوم الأحد، بلوغَ فريقي نادي الكاظمية إلى الدوري المُمتاز للموسم المقبل 2024- 2025.

وقال رئيسُ الاتحاد في بيان اتحاد الكرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عودةَ فريق الكاظمية إلى مصاف الدوري الممتاز للموسم المُقبل سيكون له دورٌ مهم ومؤثر من الناحيةِ الايجابيّة في ظل ما يمتلكه النادي من تاريخٍ عريق وقاعدةٍ جماهيرية كبيرةٍ، وهو ما سيعززُ من حالةِ التنافس الكبير بين الفرق، ويزيدُ من الإثارةِ في المباريات".

وأضاف: "أهنئ جماهيرَ فريقي الكاظمية والموصل، وكلاهما يملكان بصمةً سابقةً من حيث تواجدهم وتقديمهم للاعبين برزوا على الساحةِ الدوليّة، وتمثيل العراق خير تمثيل".

وواصل:" لقد قدّم الفريق المتأهل درساً مثالياً في الإصرارِ على العودةِ للواجهةِ، وكسر حالة الجمود التي واجهها طيلة المواسم الماضية التي اختفيا فيها عن الأنظار، قبل أن يعود بتألقٍ وتميزٍ واضحين لينثر الفرحَ بين أنصارهم وعشاقهم".