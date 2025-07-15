‏ الكاظمية يتوج بطلاً لمنافسات دوري دون 16 عاماً لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

توج فريق الكاظمية بطلاً لدوري كرة القدم دون 16 عاماً، مساء اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على نادي نفط البصرة بهدفين مقابل هدف واحد.

وحسم نادي الكاظمية المباراة لصالحه في الوقت الأصلي من اللقاء بعد تحقيقه الفوز على نفط البصرة بنتيجة 2-1.

وأقيمت المباراة النهائية لدوري دون 16 عاماً بين فريقي نفط البصرة الكاظمية اليوم الثلاثاء في الساعة الخامسة عصراً على ملعب أمانة بغداد.

وكان مقرراً أن تقام المباراة في ملعب التاجي، لكنها نقلت إلى ملعب أمانة بغداد لأسباب فنية.