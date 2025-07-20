الكاظمية بطل العراق للمصارعة الرومانية للأحداث

شفق نيوز- بغداد

أعلن اتحاد المصارعة العراقي‏، مساء اليوم الأحد، خطف مصارعي نادي الكاظمية لقب بطولة أندية العراق بالمصارعة الرومانية للأحداث.

وجمع نادي الكاظمية بحسب بيان لاتحاد المصارعة ورد لوكالة شفق نيوز، 189 نقطة، يليه بالمركز الثاني فريق نادي الجماهير الكربلائي برصيد 174 نقطة، ثم نادي الحشد بالمركز الثالث بعد أن جمع 154 نقطة.

وأشار اتحاد المصارعة، إلى أن نزالات البطولة أفرزت العديد من الطاقات والعناصر الواعدة التي نأمل أن تأخذ طريقها مستقبلاً نحو النجومية بعد الأداء الجميل والعروض المشرفة التي قدموها في البطولة.