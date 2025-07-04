الكاظمية بطلاً لمنافسات دوري دون 14 عاماً العراقي

شفق نيوز – بغداد

توج فريق الكاظمية، بطلاً لمنافسات دوري دون 14 عاماً للموسم 2024-2025.

وجاء التتويج، بعد تحقيقه الفوز على القوة الجوية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الختامية.

وجرت المباراة على ملعب امانة بغداد عند الساعة الخامسة عصراً، وكانت أربعة فرق تأهلت إلى دور نصف النهائي، هي الكاظمية والزوراء والقوة الجوية ومصافي الجنوب.

يذكر أن فريق القوة الجوية توج بطلاً لدوري دون 17 عاماً لموسم 2024 - 2025 بفوزه على الميناء في المباراة الختامية، بينما توج الميناء بطلا للشباب تحت 22 عاما.