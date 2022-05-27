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الكادر التدريبي للاولمبي العراقي بعد مباراة ايران: استحقينا الفوز ولعبنا بواقعية

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-27T16:40:32+0000
الكادر التدريبي للاولمبي العراقي بعد مباراة ايران: استحقينا الفوز ولعبنا بواقعية

شفق نيوز/ قال المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي العراقي سعد حافظ، إن المنتخب استحق الفوز على نظيره الايراني في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب المدينة كونه لعب بواقعية أكثر من المباراة الاولى.

وأوضح حافظ، "قدمنا اليوم مستوى مميز وكنا نعلم مانقوم به بعد ان لعبنا بواقعية إذ طبق لاعبونا الأسلوب الذي كان مطلوباً منهم في الوحدات التدريبية".

واشار الى ان "الفوز في مباراة اليوم بهذه النتيجة المرضية اعادت الثقة للاعبين وكنا أفضل من الضيوف واثبتنا الجدارة".

وبين ان "المنتخب خسر إمكانيات اللاعب منتظر عبد الامير ولم نشركه اليوم لشعوره بالألم ونحمد الله لم نخرج بإصابات في اللقاء الثاني بعد أن خسرنا الثلاثاء الماضي اللاعب زيد تحسين في المباراة الاولى بسبب اصابته".

وختم حافظ بالقول، "اليوم كان الاستقرار حاضر وحققنا الفوز بعد تخطيط وتهيئة اللاعبين شكل جيد".

وكان المنتخب الاولمبي خاض مباراتين وديتين امام ضيفه الإيراني ببغداد خسر في الاولى 0-1 وفاز اليوم في الثانية 3-1.

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