القيمة السوقية لأندية دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت القيمة السوقية لأندية دوري نجوم العراق بعد سباق الصفقات التي أجرتها لتعزيز صفوفها باللاعبين المحليين والمحترفين استعداداً لدوري نجوم العراق للموسم 2026-2027.

وتعد القيمة السوقية مؤشراً يعكس القيمة المالية للاعبين في كل فريق وفقاً لمعايير فنية وتسويقية دون أن تكون مقياساً نهائياً لما ستسفر عنه نتائج المنافسات داخل الملعب.

وجاء نادي زاخو في صدارة الأندية العراقية من حيث القيمة السوقية بإجمالي بلغ 7.93 مليون يورو، متقدماً على الكرمة الذي حل ثانياً بقيمة 7.73 مليون يورو، فيما جاء الشرطة ثالثاً بـ6.53 مليون يورو، يليه دهوك رابعاً بـ6.40 مليون يورو، ثم أربيل خامساً بـ6.38 مليون يورو.

وحلّ القوة الجوية بالمركز السابع بـ6.30 مليون يورو، فيما تقاسم الزوراء والطلبة المركز السابع بقيمة سوقية بلغت 5.65 مليون يورو لكل منهما، ونوروز ثامناً بـ5.23 مليون يورو، والموصل تاسعاً بـ4.83 مليون يورو، وديالى عاشراً بقيمة 4.25 مليون يورو.

وفي المركز الحادي عشر جاء الميناء بقيمة 4.23 مليون يورو، ثم الكرخ بالمركز الثاني عشر بـ4.03 مليون يورو، والنفط بالثالث عشر بـ3.63 مليون يورو، والغراف بالرابع عشر بـ3.60 مليون يورو، ونفط ميسان الخامس عشر بـ3.45 مليون يورو، والكهرباء السادس عشر بـ3.38 مليون يورو، والجولان السابع عشر بـ2.75 مليون يورو، وغاز الشمال الثامن عشر بـ1.50 مليون يورو، في حين سجل كربلاء أقل قيمة سوقية بين أندية الدوري بواقع 225 ألف يورو.

وتعكس هذه الأرقام حجم التفاوت في الإمكانات الاقتصادية بين أندية دوري نجوم العراق، إلا أن المنافسة داخل الملعب تبقى رهينة الأداء الفني والاستقرار الإداري، وقدرة الأجهزة التدريبية على توظيف إمكانات اللاعبين وتحويلها إلى نتائج، وهو ما يجعل هوية المنافسة على لقب الموسم 2026-2027 مفتوحة أمام جميع الاحتمالات.