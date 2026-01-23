القيثارة يعود بنقطة يتيمة من ملعب الميناء لحساب الجولة 14 من دوري النجوم

شفق نيوز – البصرة

عاد فريق الشرطة من ملعب الميناء، مساء الجمعة، بنقطة يتيمة إثر تعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة على ملعب الميناء في البصرة عند الساعة 5:30، من مساء اليوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدّم الميناء بهدف دون مقابل للشرطة، سجّل الهدف محمد قاسم نصيف في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني أدرك الشرطة التعادل، عن طريق ليونيل أتيبا في الدقيقة 53.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 26 في المركز الرابع، بينما رفع الميناء رصيده للنقطة 17 في المركز 13.