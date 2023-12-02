القيثارة تخسر أمام النفط في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز نادي النفط على مضيفه نادي الشرطة، يوم السبت، بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الخامسة مساءً في ملعب نادي الزوراء في العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل ناديي النفط هدفه في الدقيقة 58 من زمن المباراة عن طريق المحترف سامسون دير غبادييو.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تأجيل مباراة نادي الكهرباء مع ضيفه القوة الجوية، إلى يوم 26 شباط 2024، بسبب خوضهما مباريات ضمن الاستحقاق الآسيوي.