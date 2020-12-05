"القيثارة العراقية" تنجز اجراءات المدرب الجديد لقيادة الفريق

شفق نيوز/ أكد عضو في ادارة نادي الشرطة، يوم السبت، أن الادارة اتفقت على كل التفاصيل مع المدرب الصربي الكسندر اليتش لقيادة "القيثارة" خلفاً للمدرب عبد الغني شهد.

وقال غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، "لقد أنهينا كل اجراءات وصول اليتش إلى العراق لتسلم مهمته ومن المؤمل ان يقود الفريق بالمرحلة السابعة".

وأوضح أن "النادي حصل على تأشيرة الدخول للمدرب الجديد، وكذلك حجز تذكرة السفر له وتجهيز محل اقامته".

وبين أن "سبب اختيارنا للمدرب كونه عمل مع الشرطة في وقت سابق ويعرف كل خفايا الفريق"، معرباً عن امله "بأن يوفق في مهمته الجديدة".