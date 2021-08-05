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القيثارة العراقية تصطدم بطلب "معلول" وتتجه الى شنيشل

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-05T10:54:41+0000
القيثارة العراقية تصطدم بطلب "معلول" وتتجه الى شنيشل

شفق نيوز/ كشف مصدر في ادارة نادي الشرطة العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن فشل المفاوضات مع المدرب التونسي نبيل معلول لقيادة الفريق للموسم المقبل، رغم بلوغ الاتفاق مراحله الاخيرة  .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد وصول المفاوضات الى الاتفاق التام وقف عائق قيمة العقد امام انجازه .

وأضاف أن الطرفين فشلا في انهاء الاتفاق بسبب المبلغ الكبير الذي طلبه معلول، مشيراً إلى أن الادارة غيرت بوصلتها متجهة الى مصر للتعاقد مع مدرب مصري معروف لقيادة الفريق.

وتابع أن ادارة الشرطة وبعد أن علمت عدم اتفاق ادارة نادي الزوراء والمدرب العراقي راضي شنيشل، ستحاول بشكل كبير لكسب الاخير لقيادة القيثارة للموسم المقبل، مؤكداً أن الامور لم تتضح للادارة بعد سيما بعد ان صدمت بفشل تعاقدها مع التونسي معلول .

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