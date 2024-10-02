القوة الجوية يؤكد جاهزيته للقاء التعاون السعودي ويأمل الظفر بالنقاط الثلاث

شفق نيوز/ يخوض فريق القوة الجوية العراقي، يوم الأربعاء، ثاني مواجهاته أمام التعاون السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2 .

وتقام المباراة على ملعب نادي التعاون عند الساعة الـ 9:00 مساءً .وكان القوة الجوية قد فاز على التين أسير التركمانستاني 2-1، في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال آسيا 2 ، في المباراة التي جرت على ملعب البصرة الدولي.

واكد نائب رئيس نادي القوة الجوية هيثم كاظم لوكالة شفق نيوز، أن "الفريق جاهز بدنياً وذهنياً لملاقاة نظيره التعاون السعودي في لقائه الثاني ضمن المنافسات الاسيوية".

‏وأوضح ان "إقامة المباراة على أرض المنافس ووسط جمهوره لا تؤثر علينا"‏، مبينا أن "المدرب وسام رزق تعامل مع هذه الحالة بمهنية عالية من أجل تركيز اللاعبين خلال المباراة وتقديم أفضل ما لديهم من مستوى فني بلقاء اليوم".

وأشار إلى أن "الفريق لا يعاني من غيابات تذكر، وجميع اللاعبين جاهزون لمباراة اليوم"، مبينا ان "هدفنا الأهم هو الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث الى بغداد".