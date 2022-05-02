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القوة الجوية يوضح بشأن تفرد "الفريق الطيار شهاب" بالقرارات ويؤكد تمسكه بالكادر التدريبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-02T10:35:35+0000
القوة الجوية يوضح بشأن تفرد "الفريق الطيار شهاب" بالقرارات ويؤكد تمسكه بالكادر التدريبي

شفق نيوز/ نفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الإثنين، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تفرد رئيس الهيئة الادارية للنادي الفريق الطيار شهاب جاهد بالقرارات دون الرجوع إلى بقية الأعضاء.

وذكرت الهيئة الادارية للنادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جميع القرارات حول تسمية الاسماء التي تولت الإشراف على الفريق الأول بدءا من الكابتن احمد خلف والكابتن راضي شنيشل واخيرا الكابتن حكيم شاكر كان تتم بموافقة جميع أعضاء الهيئة الإدارية بعد المشاورات المستفيضة فيما بينهم".

وتوعدت الهيئة بأنها "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق اي موقع او جهة اعلامية تحاول بث الإشاعات ونشر الاخبار المفبركة بحق شخص قائد القوة الجوية واعضاء الإدارة التي هدفها النيل من سمعة وكيان نادي القوة الجوية العريق صاحب البطولات والانجازات وخير من يمثل العراق في المحافل العربية والقارية".

من جانب آخر أكدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي تمسكها بمدرب الفريق حكيم شاكر وجهازه المساعد، سيما أن الفريق تنتظره مباريات في غاية الأهمية، وخصوصا أمام الزوراء في ربع نهائي كأس العراق.

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