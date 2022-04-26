القوة الجوية يودع دوري أبطال آسيا بخسارته أمام مومباي الهندي

شفق نيوز/ ودع فريق القوة الجوية دوري أبطال آسيا بعد خسارته امام مومباي الهندي في الجولة الاخيرة لمنافسات المجموعة الثانية بهدف دون رد.

سجل مومباي الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وكان يتوجب على القوة الجوية الفوز أو التعادل على مومباي الهندي بغية حصوله على بطاقة التأهل الى دور الـ 16 برفقة المتصدر من المجموعة الثانية الشباب السعودي بعد دخول الجوية بعملية حسابية معقدة بانتظار نتائج فرق المجموعات الأخرى.

وبهذه النتيجة رفع مومباي رصيده للنقطة 7 وهو الرصيد نفسه للقوة الجوية، لكن الفريق الهندي اعتمد من فوزه بمباراة الذهاب على حساب الصقور ليخطف بطاقة التأهل مستفيداً من المواجهات المباشرة.