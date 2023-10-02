القوة الجوية يواجه الفريق الأوزبكي بنقص ثلاثة لاعبين مهمين

شفق نيوز/ يعاني فريق القوة الجوية لكرة القدم من نقص بثلاثة لاعبين مهمين في مواجهة الفريق الأوزبكي، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة أبطال أندية آسيا.

وقال نائب رئيس نادي القوة الجوية، هيثم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن الفريق "سيخوض مواجهة مهمة اليوم أمام (أجمك أف سي) الأوزبكي في الساعة الثالثة عصراً على ملعب الأخير، بعد ظروف صعبة واجهت القوة الجوية لاسيما بعد عرقلة السفر وعدم موافقات دول المرور بطائرة عسكرية فوق أجوائها واللجوء بآخر لحظة لحجز طائرة مدينة خاصة، إلا أننا نطمح لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث المهمة إلى العراق".

وأضاف "الفريق رغم قلقه والظروف الصعبة التي واجهته سيعاني من غياب ثلاثة لاعبين مهمين بسبب الإصابة وهم همام طارق، وشريف عبد الكاظم، ومحمد الباقر، لكننا نمتلك لاعبين لتعويضهم وثقتنا عالية بجميع لاعبينا".

وبين أن "مدرب الفريق أيوب أوديشو لديه فكرة جيدة عن الفريق الأوزبكي وسيحاول الحد من خطورة لاعبيه من خلال الخطة التي سيضعها وهو يلاقي بطل أوزبكستان، وقد حث اللاعبين على التركيز واستغلال الفرص في التسجيل بغية تحقيق الفوز وإسعاد العراقيين".

وسيقود مباراة القوة الجوية و"أجمك أس أف" الاوزبكي طاقم تحكيم قطري يتألف من عبد الرحمن جاسم، حكم ساحة، وطالب سالم المري حكم مساعد أول، وزاهي سنيد الشمري، حكم مساعد ثاني، وسلطان محمد الحمادي، حكماً رابعاً من الإمارات.