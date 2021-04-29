القوة الجوية ينهي مشواره في ابطال اسيا بخسارة اخيرة

شفق نيوز/ ودع فريق نادي القوة الجوية، يوم الخميس، دوري ابطال اسيا بخسارة اخيرة امام بختكور الاوزبكي بهدف دون رد.

والتقى القوة الجوية نظيره الاوزبكي في الساعة السادسة مساءً، على ملعب مدينة الشارقة الإماراتية، وانتهت المباراة بهدف في الدقيقة 79 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب الاوزبكي بولا تخوجا خولدور، ضمن الجولة السادسة والاخيرة في دوري ابطال اسيا.

وغاب عن اللقاء خمسة لاعبين من فريق القوة الجوية، وهم ابراهيم بايش للحرمان، وحمادي أحمد وأيمن حسين واحسان حداد وكرار نبيل بسبب الإصابة.

واحتل فريق القوة الجوية المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين.