القوة الجوية ينفرد بصدارة دوري التأهيل لكرة السلة

شفق نيوز/ تمسك فريق نادي القوة الجوية لكرة السلة، يوم الخميس، بصدارة المجموعة الوسطى لدوري الدرجة الأولى، ضمن اطار الجولة الخامسة لمنافسات دوري الدرجة الاولى المؤهلة للدوري الممتاز.

وفاز القوة الجوية على فريق نادي العمال بنتيجة 80-75 نقطة في اللقاء الذي جرى على قاعة الشعب المغلقة، فيما فاز فريق نادي الصليخ على نادي المشاهدة بنتيجة 91-38 نقطة.

ويعد فوز فريق نادي القوة الجوية هو الخامس على التوالي في منافسات دوري الدرجة الأولى باللعبة.

من جانب اخر، اكد امين سر الاتحاد العراقي لكرة السلة خالد نجم، لوكالة شفق نيوز، ان فرع الاتحاد سيقيم بطولة "بابل الحضارة" في التاسع من شهر حزيران المقبل على قاعة الموهبة الرياضية في بابل.