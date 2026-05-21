القوة الجوية ينجز متطلبات الرخصة الآسيوية ويقترب من المشاركة القارية

شفق نيوز- بغداد

زارت لجنة التراخيص، يوم الخميس، مقر نادي القوة الجوية للاطلاع على الملفات المرفوعة في النظام من قبل مسؤول التراخيص، ومتابعة عدد من الجوانب الإدارية والمالية، تمهيداً لمنح الرخصة الآسيوية الخاصة بالموسم 2026-2027.

وذكر النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تلك الزيارة تأتي ضمن خطوات النادي لاستكمال متطلبات المشاركة في احدى البطولات الآسيوية المقبلة، بما يليق بتاريخ ومكانة العريق على الساحة القارية".

وأوضح النادي أن "اللجنة أبدت ارتياحها لما شاهدته من خلال استكمال جميع المتطلبات الخاصة بالحصول على الرخصة الآسيوية، مثمنة الجهود المبذولة من إدارة النادي وكوادره الإدارية".

وكان في استقبال اللجنة الأمين المالي صباح كاظم، وأمين السر زيد العزي، ومدير إدارة النادي محمد أحمد عاصي، ومدير التراخيص ستار جبار، ومحامي النادي مصطفى عامر، والمحاسب المالي محمد غسان.

وحقق فريق القوة الجوية، مساء أمس الأربعاء، فوزا قاتلا على فريق الزوراء في ديربي العاصمة بنتيجة 2-1 ليحسم لقب دوري نجوم العراق قبل جولتين برصيد 83 نقطة.