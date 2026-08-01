القوة الجوية يمطر شباك اطفيح المصري بخماسية نظيفة ودياً

شفق نيوز- القاهرة

تمكن فريق القوة الجوية العراقي من تحقيق فوز كبير في مباراته الودية الثالثة خلال معسكره التدريبي الحالي في مصر على فريق نادي أطفيح المصري بخماسية نظيفة.

‏وتأتي المباراة ضمن المعسكر التدريبي للقوة الجوية المقام في جمهورية مصر استعداداً لدوري نجوم العراق لكرة القدم موسم 2026-2027 .

يشار الى ان فريق القوة الجوية قد فاز في اللقاء الودي الأول بمعسكره التدريبي بمصر على فريق بترول أسيوط بهدف نظيف، وتعادل في وديته الثانية مع النصر القاهري سلبياً من دون اهداف في مواجهتين جرتا على ملعب حرس الحدود في مصر .

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2026-2027 في الرابع عشر من شهر آب المقبل .

‏يذكر أن فريق القوة الجوية قد توج بلقب دوري الموسم السابق بعد جمع 89 نقطة ليخطف لقب موسم 2025-2026.