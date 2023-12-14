القوة الجوية يلوّح بالقضاء: سنسلك جميع الطرق القانونية لوقف التعدي على إدارة النادي

استنكرت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الخميس، التجاوز على شخوص أعضاء الأدارة والتشهير بهم من قبل أحد البرامج الرياضية مؤخراً.

وذكرت الهيئة الإدارية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هناك بعض البرنامج تحاول النيل من النادي صاحب التأريخ العريق، والذي ينتمي لوزارة الدفاع صاحبة التاريخ المشرف في تاريخ العراق الحديث، وتسعى لوضع العصا في الدولاب من أجل عرقلة مسيرة النادي بعد النتائج المميزة في دوري أبطال أسيا ودوري نجوم العراق، والتي أسفرت عن تصدر العريق لجدول ترتيب فرق الدوري بكل جدارة واستحقاق".

وأضافت الهيئة الإدارية، بأنها ستسلك "جميع الطرق القانونية لقطع الطريق أمام كل من يحاول المساس بالنادي واستقراره لقطع دابر الفتنة التي يحاول البعض أثارتها بين الحين والآخر لأغراض معروفة سلفاً".

وكان عدد من جمهور نادي القوة الجوية الذي قام بالتجاوز على شخصيات في ادارة الجوية وتسقيطها في مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروج القوة الجوية من بطولة دوري أبطال آسيا وعدم تأهل الفريق الى المرحلة المقبلة من المنافسات الاسيوية.