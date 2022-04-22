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القوة الجوية يلحق الهزيمة بالجزيرة الإماراتي في دوري ابطال اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-22T19:14:54+0000
القوة الجوية يلحق الهزيمة بالجزيرة الإماراتي في دوري ابطال اسيا

شفق نيوز/ حقق فريق القوة الجوية  اليوم الجمعة، فوزا صعبا جاء في الوقت القاتل على فريق الجزيرة الاماراتي 3-2.

وجاء هدف القوة الجوية الاول عن طريق إبراهيم بايش عند الدقيقة السادسة من بداية المباراة لينتهي الشوط الأول بتقدم الجوية بهدف دون رد للجزيرة.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه الثاني في الدقيقة 60 عن طريق علاء عباس، وبعد ثلاث دقائق على تسجيل الجوية الهدف الثاني سجل فريق الجزيرة هدف التقليص عن طريق عبدالله رمضان، وفي الدقيقة 76 سجل عمر تراوري لاعب الجزيرة هدف التعديل لفريقه ، وفي الدقيقة 92 جاء هدف الجوية القاتل عن طريق البديل شريف عبد الكاظم.

ورفع الجوية رصيده للنقطة السابعة بالمركز الثاني وتجمد رصيد الجزيرة عند النقطة الرابعة بالمركز الثالث .

وخاض فريق القوة الجوية مباراته أمام الجزيرة الإماراتي مساء اليوم الجمعة، في الساعة الثامنة والربع مساء لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

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