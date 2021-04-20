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القوة الجوية يلاقي تركتور سازي الايراني في ثالث مواجهاته الاسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-20T06:35:14+0000
القوة الجوية يلاقي تركتور سازي الايراني في ثالث مواجهاته الاسيوية

شفق نيوز/ يلاقي فريق نادي القوة الجوية فريق نادي تركتور سازي تبريز الايراني اليوم الثلاثاء في الساعة السادسة مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويقود مباراة القوة الجوية وتركتور سازي الإيراني لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، الحكم الدولي العماني احمد الكاف.

ويتصدر الشارقة الاماراتي لائحة المجموعة الثانية باربع نقاط ويأتي تركتور سازي تبريز الايراني وباختاكور الاوزبكي بالمركز الثاني بنقطتين، والجوية بالمركز الاخير برصيد نقطة واحدة والتي حصل عليها في المباراة الثانية بعد ان خرج متعادلا امام باختاكور الاوزبكي بدون اهداف .

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