القوة الجوية يكمل استعداداتها لمواجهة الجزيرة الإماراتي بغياب 3 لاعبين

شفق نيوز/ اكد مشرف فريق نادي القوة الجوية، احمد خضير، يوم الاثنين، ان الفريق اكمل استعداداته بعد تجمعه بالكامل في معسكر السعودية استعدادا لبطولة دوري ابطال اسيا، فيما سيغيب ثلاثة لاعبين أساسيين عن التشكيلة بسبب الإصابة.

وقال خضير باتصال هاتفي من السعودية مع وكالة شفق نيوز، ان "الفريق لم يكتمل او يتهيأ بشكل كامل الا بعد التحاق لاعبي المنتخب وتجمعوا بمعسكرهم التدريبي الحالي الان في السعودية".

وبين ان "المعسكر التدريبي الفعلي كان بعد التحاق لاعبي المنتخب وقبل ذلك كان تجمعاً شكلياً لتسعة لاعبين تقريبا".

واشار الى ان "الفريق سيفتقد خدمات اللاعبين ميثم جبار، وكرار نبيل، وفهد طالب، بسبب الإصابة لكن المدرب حكيم شاكر سيضع البدائل المناسبة".

وتابع خضير "كنا نمني النفس بخوض مباراة تجريبية مع احد الاندية القوية لكننا لم نجد اي فريق متفرغ لارتباطاتهم بمشاركات مختلفة منها دوري ابطال اسيا".

وختم بالقول "الفريق يتمتع بمعنويات عالية ويواصل تدريباته على ملعب الملك فهد الثاني في السعودية ويسعى الجميع لتحقيق الانجاز، لاسيما وان القوة الجوية فاز ثلاث مرات ببطولة كأس الاتحاد الاسيوي".

يذكر أن فريق القوة الجوية سيفتتح مشواره في البطولة الاسيوية بمواجهة الجزيرة الاماراتي يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الساعة الحادية عشرة والربع ليلا.

ووصل وفد فريق القوة الجوية لكرة القدم إلى المملكة العربية السعودية في الاول من نيسان الجاري على متن طائرة خاصة للدخول في معسكر تدريبي قصير قبل المشاركة في منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال اسيا المزمع انطلاقها في الثامن من شهر نيسان/ أبريل الجاري.