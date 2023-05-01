القوة الجوية يكشف عن ضغوطات على اتحاد الكرة لمعاقبته ويبعث بكتاب "مظلومية" وينتظر "الحل"

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية هيثم كاظم، يوم الإثنين، عن ضغوطات على الاتحاد العراقي لكرة القدم من اجل معاقبة النادي، مشيراً الى انه بعث كتاباً رسمياً بـ"المظلومية" التي تعرض لها النادي.

وقال كاظم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لن نقبل بأي إساءة تصدر تجاه حكام الدوري، والعقوبة التي صدرت بحق نادي القوة الجوية كانت قاسية".

واضاف ان "هناك ضغوطات على اتحاد الكرة من أجل معاقبة نادي القوة الجوية"، مشيراً الى ان "علاقتنا جيدة مع جميع أعضاء الاتحاد".

وتابع، ان" أداء الحكم الدولي مهند قاسم كان أفضل مايمكن في مباراتنا أمام الكهرباء. واكمل كاظم، اننا" بعثنا كتابا رسميا بالمظلومية التي تعرض لها النادي ونتمنى من وزارة الشباب والحكومة حل هذا الموضوع ولدينا خطوات كثيرة في حال عدم الأخذ بكتاب المظلومية .

وطالب، الإتحاد بتطبيق مبدأ العدالة بين الفرق، لافتا الى، إن الدوري طويل ولم نفقد الأمل بالفوز بلقب الدوري الممتاز ونحن قادرين على العودة إلى المنافسة من جديد.

وبين، ان" الكابتن قحطان جثير هو من طلب الابتعاد عن الفريق بعد نهاية مباراة القوة الجوية والكهرباء، والمدرب المساعد مؤيد جودي أبلغني بصعوبة الاستمرار مع الفريق .

ولفت كاظم الى، اننا" أجتمعنا مع الكادر التدريبي السابق وعرضنا إضافة مساعدين إلى الكادر الا ان الكابتن أتصل بأحد أعضاء الإدارة وأعتذر عن الاستمرار مع الفريق والاختيار وقع على المدرب المصري مؤمن سليمان لمعرفته باللاعبين في الدوري العراقي وسبق له الفوز بلقب الدوري مع الشرطة في الموسم الماضي وبعد نهاية الموسم سيكون لنا جلسة مع اللجنة الفنية لتقييم الأوضاع .

واشار الى ان" وزارة الدفاع بشخص الوزير داعمة للنادي بكل قوة وسنعمل على بناء ملعب ومشيدات تليق بسمعة وعراقة نادي القوة الجوية وأبواب النادي مفتوحة للجميع والشكاوى ليست بمصلحة النادي فضلا عن وجود عدة عروض لاستثمار ارض الحبيبية بشكل صحيح بعد التنسيق مع وزارة الدفاع مما سيوفر عوائد مالية كبيرة للنادي.

واكد اننا" سنعمل على إجراء انتخابات تكميلة في الفترة المقبلة ونرحب بكل شخص يستطيع خدمة النادي .