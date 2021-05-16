القوة الجوية يقسو على نفط ميسان ويعزز صدارته للممتاز

شفق نيوز / عزز فريق القوة الجوية من صدارته للدوري العراقي الممتاز، يوم الأحد، بعد أن حقق نتيجة "قاسية"رعلى مضيفه نفط ميسان بأربعة أهداف نظيفة.

المباراة التي احتضنها ملعب ميسان الدولي، شهدت تسجيل الهدف الأول للقوة الجوية في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب شريف عبد الكاظم، قبل أن يعزز أيمن حسين النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بالرأس في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين وتحديدا عند الدقيقة 88 سجل حمادي أحمد الهدف الثالث، وفي الدقيقة 90 عاد أيمن حسين ليسجل هدفاً رابعاً لفريقه.

وبهذه النتيجة عزز الجويون صدارتهم للدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 37 بالمركز العاشر.