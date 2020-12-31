القوة الجوية يقسو على بلادي في انطلاق دوري الصالات للنساء

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الخميس، منافسات دوري كرة الصالات النسوي للموسم 2020- 2021 على قاعة المرأة في مجمع وزارة الشباب والرياضة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن فريقي القوة الجوية وبلادي، افتتحا مباريات الموسم، مشيرا إلى أن المباراة انتهت بفوز الجوية بعشرة أهداف دون مقابل.

وأضاف أن المباراة شهدت تفوقاً واضحا وسيطرة مطلقة للاعبات القوة الجوية، وكانت نتيجة الشوط الأول لصالح فريق القوة الجوية (6 - 0).

وشهدت مباراة الافتتاح حضور وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، ورئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي إياد بنيان.