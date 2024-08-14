القوة الجوية يقدم مدربه الجديد والأخير يؤكد: هدفنا المراكز الأولى في الدوري العراقي

شفق نيوز/ قدّم نادي القوة الجوية الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، مدرب فريقه الكروي الجديد، القطري وسام رزق لقيادة الفريق في دوري نجوم العراق للموسم المقبل، فيما أكد المدرب القطري أن طموحه هو المراكز الأولى في الدوري العراقي.

وقال رزق خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز "يشرفني ويسعدني بأن أكون في بلدي الثاني العراق، لي الشرف أن أدرب أحد أفضل الأندية الجماهيرية العراقية وهو نادي القوة الجوية".

وأضاف "مسؤولية وتحدٍ كبير ليّ أن أخوض غمار هذه التجربة في العراق، تاريخ النادي والخطة الإستراتيجية للإدارة كانت كفيلة بأن أوافق على تدريب القوة الجوية".

وأكد "كل الأمور مهيئة ليكون فريق القوة الجوية منافساً في الموسم المقبل، كما أن جمهور القوة الجوية وأنا أيضاً لن نرضى بغير المراكز الأولى".

وأشار رزق إلى أن "اختيارات اللاعبين جاءت عن قناعتي الشخصية وهي خيارات فنية بحتة، كما اطلعت على رأي اللجنة الفنية في النادي لكن رؤيتي الفنية هي من اختارت اللاعبين وأنا مسؤول عنها".

وتابع "لا أخفي عنكم أسلوب لعبي هجومي بحت وهذا ما سأعمل عليه مع الفريق"، مشيراً إلى أن "التطور الحاصل في الكرة العراقية ملفت للنظر وأيضاً التغيير في المنتخب العراقي جعلني أفكر ملياً بقبول هذا التحدي".

وكشف رزق "ينقصنا حارس مرمى وهذا ما نبحث عنه في هذه الأيام"، مضيفاً "الكادر التدريبي المساعد من اختياري الشخصي بعضهم كان يعمل في نادي السد معي والآخر كان يعمل مع نادي غوانزو الصيني".

وقال رزق إن "العراق قادر على التأهل لكأس العالم 2026 لما يمتلك من لاعبين والكرة العراقية في تطور كبير حالياً"، مؤكداً أن "التحاق لاعبي المنتخب لمعسكر الدوحة، سنتناقش في هذا الأمر، لكن كوسام رزق فأن لاعبي فريقي رهن إشارة مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس".