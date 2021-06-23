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القوة الجوية يقترب من لقب الدوري الممتاز بعد فوز صعب على الكرخ

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-23T19:07:59+0000
القوة الجوية يقترب من لقب الدوري الممتاز بعد فوز صعب على الكرخ

شفق نيوز/ حقق فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، يوم الاربعاء، فوزاً صعباً على فريق نادي الكرخ في ختام مباريات الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز.

وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة من مساء اليوم، وانتهت بفوز القوة الجوية بنتيجة 3-2.

وسجل فريق الكرخ اولا في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب مصطفى وليد، وفي الدقيقة 35 عادل لاعب القوة الجوية همام طارق النتيجة، وفي الدقيقة 52 من عمر اللقاء سجل ايمن حسين الهدف الثاني للجوية، فيما تمكن لاعب الكرخ مظهر احمد من تعديل النتيجة في الدقيقة 77، ليقلب لاعب القوة الجوية حسين جبار النتيجة بتسجيل هدف التفوق لفريقه بالدقيقة 86.

واكمل فريق الكرخ المباراة بعشرة لاعبين عندما طرد حكم اللقاء لاعب الكرخ شهاب عبد الرزاق لتراكم البطاقات في الدقيقة 64.

وبهذا الفوز ابتعد القوة الجوية بالصدارة مقتربا من اللقب بعد ان رفع رصيده للنقطة 72 متصدرا ترتيب الفرق، بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 38 بالمركز العاشر.

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