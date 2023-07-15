القوة الجوية يفوز على زاخو ويحسم الوصافة

شفق نيوز/ فاز فريق نادي القوة الجوية على ضيفه فريق نادي زاخو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 37 لدوري الكرة الممتاز ليضمن مركز وصيف البطل برصيد 75 نقطة بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة من الجولة الأخيرة، لا سيما ان الزوراء صاحب المركز الثالث يمتلك 64 نقطة.

جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة العاشرة مساءً.

سجل زاخو اولا في الدقيقة السابعة عن طريق حميد حاجي، وتمكن الجوية من تعديل النتيجة في الدقيقة 15 عن طريق كوفي فرانك، وفي الدقيقة 24 سجل الجوية هدف التقدم عن طريق كريس موغالو.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 75 بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد فريق زاخو عند النقطة 41 بالمركز 14.

وفي وقت سابق من السبت، حسم فريق نادي الشرطة لقب الدوري الممتاز للموسم 2022-2023 بفوزه على مضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 3-0، وجاء الحسم قبل انتهاء الموسم الحالي بجولة واحدة.