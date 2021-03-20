القوة الجوية يفوز بنتيجة كبيرة على زاخو في دوري الكرة الممتازة

شفق نيوز/ انتهى لقاء نادي القوة الجوية مع فريق زاخو على ملعب الشعب الدولي، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز، بنتيجة كبيرة للقوة الجوية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لزاخو.

وسجل لفريق القوة الجوية متصدر الدوري العراقي برصيد 56 نقطة، مصطفى محمد معن في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وجاء الهدف الثاني للجوية عن طريق حمادي احمد في الدقيقة 27 بينما سجل همام طارق الهدف الثالث في الدقيقة 32، وأضاف حسين جبار الهدف الرابع بالدقيقة 62 ، وقلص زاخو صاحب المركز السابع برصيد 34 نقطة، النتيجة في الدقيقة 87 عبر ركلة جزاء نفذها اللاعب بروا نوري بنجاح.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 56 متمسكاً بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 34 بالمركز السابع.