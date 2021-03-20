سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القوة الجوية يفوز بنتيجة كبيرة على زاخو في دوري الكرة الممتازة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-20T15:30:58+0000
القوة الجوية يفوز بنتيجة كبيرة على زاخو في دوري الكرة الممتازة

شفق نيوز/ انتهى لقاء نادي القوة الجوية مع فريق زاخو على ملعب الشعب الدولي، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 لدوري الكرة الممتاز، بنتيجة كبيرة للقوة الجوية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لزاخو.

وسجل لفريق القوة الجوية متصدر الدوري العراقي برصيد 56 نقطة، مصطفى محمد معن في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وجاء الهدف الثاني للجوية عن طريق حمادي احمد في الدقيقة 27 بينما سجل همام طارق الهدف الثالث في الدقيقة 32، وأضاف حسين جبار الهدف الرابع بالدقيقة 62 ، وقلص زاخو صاحب المركز السابع برصيد 34 نقطة، النتيجة في الدقيقة 87 عبر ركلة جزاء نفذها اللاعب بروا نوري بنجاح.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 56 متمسكاً بالمركز الأول، بينما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 34 بالمركز السابع.

related

تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

Date: 2019-12-21 13:13:38
تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

الشرطة والديوانية يتبادلان "الشكوى" و10 أندية تتدخل لحل الأزمة

Date: 2021-03-19 09:37:12
الشرطة والديوانية يتبادلان "الشكوى" و10 أندية تتدخل لحل الأزمة

أربيل يخسر أمام امانة بغداد بدوري القدم العراقي

Date: 2019-06-17 19:02:12
أربيل يخسر أمام امانة بغداد بدوري القدم العراقي

اليوم.. الديوانية ضيف ثقيل على نفط الجنوب والشرطة في ضيافة اربيل

Date: 2020-12-28 06:47:27
اليوم.. الديوانية ضيف ثقيل على نفط الجنوب والشرطة في ضيافة اربيل

شنيشل ضد جلب حكام اجانب للقاء الزوراء والجوية: التكهن بالنتيجة صعب

Date: 2021-03-08 08:05:28
شنيشل ضد جلب حكام اجانب للقاء الزوراء والجوية: التكهن بالنتيجة صعب

الديوانية يصل إلى طريق مسدود مع البرازيلي باتو ويقترب من جونيور

Date: 2021-02-07 12:00:28
الديوانية يصل إلى طريق مسدود مع البرازيلي باتو ويقترب من جونيور

اليوم.. 4 مواجهات في انطلاق الجولة 9 لدوري الكرة العراقي الممتاز

Date: 2020-12-17 09:02:23
اليوم.. 4 مواجهات في انطلاق الجولة 9 لدوري الكرة العراقي الممتاز

النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

Date: 2020-11-23 13:02:03
النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز