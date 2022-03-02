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القوة الجوية يفلت من خسارة أكيدة ويعادل الكرخ بصعوبة في الوقت القاتل

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-02T14:37:17+0000
القوة الجوية يفلت من خسارة أكيدة ويعادل الكرخ بصعوبة في الوقت القاتل

شفق نيوز/ أفلت فريق القوة الجوية من خسارة مؤكدة امام فريق الكرخ بعد التعادل بهدف واحد لكل منهما في اللحظة الاخيرة من نهاية اللقاء، يوم الاربعاء، لحساب الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الكرخ هدفه في الدقيقة 55 من زمن المباراة عن طريق عبد الهادي باسم شلحة، وجاء هدف التعديل للجوية في الدقيقة السادسة من الوقت الاضافي المحتسب بدل ضائع عن طريق ضرغام اسماعيل من ركلة ثابتة.

وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي في الساعة الثالثة والنصف ظهراً.

ورفع الكرخ رصيده للنقطة 20 بالمركز السابع عشر، كما رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 45 بالمركز الثالث.

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