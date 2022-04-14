القوة الجوية يفرط بالفوز أمام الشباب السعودي بالوقت القاتل

شفق نيوز/ فرط القوة الجوية بفوز بمتناول اليد بعد تعادله إيجابيا أمام الشباب 1-1 اذ جاء هدف التعديل للنادي السعودي قبل نهاية اللقاء بنصف دقيقة بعد اضافة حكم المباراة ست دقائق كـ بدل ضائع، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثاني لدوري ابطال اسيا، التي ضيفها ملعب الأمير فيصل بن فهد.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الجوية المحترف رادريك ميلير هدفا في مرمى الشباب بالدقيقة 68 من عمر اللقاء وقبل نهاية المباراة بوقته الاضافي التي أضافها الحكم بنصف دقيقة سجل الشباب السعودي هدف التعديل القاتل لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

وبهذه النتيجة تصدر الشباب برصيد 7 نقاط وجاء الجوية ثانيا برصيد 4 نقاط.