سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القوة الجوية يفرط بالفوز أمام الشباب السعودي بالوقت القاتل

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-14T22:14:07+0000
القوة الجوية يفرط بالفوز أمام الشباب السعودي بالوقت القاتل

شفق نيوز/ فرط القوة الجوية بفوز بمتناول اليد بعد تعادله إيجابيا أمام الشباب 1-1 اذ جاء هدف التعديل للنادي السعودي قبل نهاية اللقاء بنصف دقيقة بعد اضافة حكم المباراة ست دقائق كـ بدل ضائع، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثاني لدوري ابطال اسيا، التي ضيفها ملعب الأمير فيصل بن فهد.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الجوية المحترف رادريك ميلير هدفا في مرمى الشباب بالدقيقة 68 من عمر اللقاء وقبل نهاية المباراة بوقته الاضافي التي أضافها الحكم بنصف دقيقة سجل الشباب السعودي هدف التعديل القاتل لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

وبهذه النتيجة تصدر الشباب برصيد 7 نقاط وجاء الجوية ثانيا برصيد 4 نقاط.

related

"ملعبنا صغير".. الزوراء يطلب نقل قمة الجوية لأحد ملعبين

Date: 2022-03-22 07:54:52
"ملعبنا صغير".. الزوراء يطلب نقل قمة الجوية لأحد ملعبين

بعد الاعتراضات .. تغيير موقعة الزوراء والقوة الجوية الى الشعب الدولي

Date: 2022-03-22 11:29:20
بعد الاعتراضات .. تغيير موقعة الزوراء والقوة الجوية الى الشعب الدولي

القوة الجوية يحسم لقب الدوري الممتاز لصالحه

Date: 2021-07-05 15:50:38
القوة الجوية يحسم لقب الدوري الممتاز لصالحه

القوة الجوية يتعادل مع الزوراء بشق الانفس

Date: 2022-01-11 15:24:30
القوة الجوية يتعادل مع الزوراء بشق الانفس

رئيس نادي القوة الجوية يستقيل من منصبه

Date: 2021-08-23 17:54:35
رئيس نادي القوة الجوية يستقيل من منصبه

القوة الجوية يحقق فوزاً مهماً على الجزيرة الإماراتي بدوري أبطال آسيا

Date: 2022-04-08 22:11:23
القوة الجوية يحقق فوزاً مهماً على الجزيرة الإماراتي بدوري أبطال آسيا

الزوراء يحسم قمة الجولة بالفوز على نفط الوسط مقدماً هدية لغريمه التقليدي

Date: 2021-01-17 17:24:28
الزوراء يحسم قمة الجولة بالفوز على نفط الوسط مقدماً هدية لغريمه التقليدي

الزوراء يتوج بكأس السوبر العراقي

Date: 2021-09-17 19:00:23
الزوراء يتوج بكأس السوبر العراقي