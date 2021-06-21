القوة الجوية يغلق الباب أمام ناد قطري لاستقطاب هدافه ايمن حسين

شفق نيوز/ نفى المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية، قرب انتقال مهاجمه ايمن حسين إلى نادي أم صلال القطري.

وقال علاء محمد مدير المكتب لوكالة شفق نيوز، إن ايمن حسين سعيد مع الصقور ويسعى جاهدا للتتويج بلقبي الدوري الممتاز وكأس العراق فضلا عن تتويجه بلقب هداف مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي.

واكد أن "المكتب الإعلامي للقوة الجوية هو المصدر الخاص لاخبار نادي القوة الجوية، وعكس ذلك غير دقيق".

وكانت قناة الكاس القطرية ذكرت ان ادارة نادي ام صلال القطري قريبة من ضم اللاعب ايمن حسين هداف القوة الجوية لتمثيل فريقها الكروي.