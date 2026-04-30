القوة الجوية يعين حواس الشمري مديراً تنفيذياً للنادي

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، اللواء الركن معد بداي الدراجي، يوم الخميس، أمراً إدارياً بتعيين مدير تنفيذي جديد للنادي، عقب تصويت وموافقة إدارة النادي على القرار.

وأوضح النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء بعد حصول الشمري على موافقة وتصويت إدارة النادي"، مؤكداً أن "الهيئة الإدارية تتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة بما يسهم في خدمة النادي وتعزيز مسيرته الإدارية والرياضية".