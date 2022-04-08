القوة الجوية يحقق فوزاً مهماً على الجزيرة الإماراتي بدوري أبطال آسيا

شفق نيوز/ حقق فريق القوة الجوية فوزه الاول على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الاولى من دوري أبطال آسيا، والتي جرت على ملعب الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية.

سجل فريق القوة الجوية اولا في مرمى الجزيرة الاماراتي عن طريق اللاعب حسين جبار في الدقيقة 11، وفي الدقيقة 43 سجل لاعب الجزيرة زايد العامري هدف التعادل، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكلا الفريقين.

وفي الشوط الثاني سيطر القوة الجوية على مجريات اللقاء لاسيما بعد دخول القائد حمادي احمد ومنتظر عبد الامير بدلا من سامح سعيد وحسين جبار، ومع استمرار الضغط سجل علي كاظم من رأسية هدف الجوية الثاني في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

يذكر أن المجموعة الثانية تضم إلى جانب فريق القوة الجوية كل من الجزيرة الاماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي.