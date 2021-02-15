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القوة الجوية يعلن رغبته باستضافة المجموعة الثانية للملحق الآسيوي في البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-15T07:21:21+0000
القوة الجوية يعلن رغبته باستضافة المجموعة الثانية للملحق الآسيوي في البصرة

شفق نيوز/ طالب نادي القوة الجوية، بطلب للاتحاد الآسيوي لاستضافة المجموعة الثانية من ابطال اسيا.

وذكر المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان ادارة القوة الجوية الرياضي ارسلت كتابا إلى الإتحاد الآسيوي لاستضافة المجموعة الثانية في البصرة من دوري أبطال آسيا في حال عبوره الملحق الآسيوي وتواجده بدور المجموعات.

يذكر ان القوة الجوية سوف يلاعب الوحدة السعودي في مكة المكرمة ليتأهل الفائز الى دور المجموعات من المسابقة، في ملحق دوري أبطال آسيا بعد إجراء عدد من التحديثات بسبب عدم حصول النادي التركمنستاني على الرخصة الاسيوية وتأهل استقلال الإيراني الى دور المجموعات.

وحدد الاتحاد الآسيوي السابع من نيسان المقبل موعداً لإقامة المباريات.

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