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القوة الجوية يعلن رسمياً اسماء جهازه التدريبي الجديد بقيادة حكيم شاكر

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-16T17:35:24+0000
القوة الجوية يعلن رسمياً اسماء جهازه التدريبي الجديد بقيادة حكيم شاكر

شفق نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، وبشكل رسمي اسماء جهازه التدريبي الجديد بقيادة حكيم شاكر بعد استقالة المدرب السابق راضي شنيشل.

وقال المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية في بيان  رسمي صدر، مساء اليوم، وورد غلى وكالة شفق نيوز، إن الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي سمت حكيم شاكر مدرباً لفريق القوة الجوية خلفاً للمدرب المستقيل راضي شنيشل، لقيادة الصقور في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز وبطولة كأس العراق ودوري أبطال اسيا.

وأوضح البيان، أن الجهاز التدريبي المساعد سيكون من علي وهيب وجاسم محمد غلام ومثنى خالد، فيما وقع الاختيار على الكابتن هاشم خميس مدرباً لحراس المرمى، والتونسي ايمن الحبيبي مدرباً للياقة البدنية، ومحمد مأمون محللاً فنياً.

ومساء امس السبت، اعلنت ادارة القوة الجوية عن موافقتها على استقالة مدرب فريقها الكروي، راضي شنيشل، عقب تعادل الفريق مع فريق الصناعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

 

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