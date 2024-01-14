القوة الجوية يعزز صفوفه بمدافع بوليفي و"مايسترو شرطاوي"

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية يوم الأحد، تعاقدها مع لاعب بوليي الجنسية وآخر من نادي الشرطة.

وقالت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تعاقدت مع اللاعب الدولي البوليفي المدافع بابلو بيدرازا 28 عاماً، قادما من بطل الدوري البوليفي وتحديدا من نادي "ذي سترونغيست" لتمثيل كرة الصقور لموسم كروي واحد".

كما تعاقدت ادارة القوة الجوية مع لاعب خط الوسط محمد لطيف كريم، بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادما من شباب نادي الشرطة.

وكان فريق نادي القوة الجوية، قد عاود تدريباته استعدادا لتكملة مباريات المرحلة الاولى من دوري نجوم العراق ، وبطولة كأس العراق .