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القوة الجوية يعزز صدارته للدوري الممتاز بعد فوزه على الحدود

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-13T18:41:09+0000
القوة الجوية يعزز صدارته للدوري الممتاز بعد فوزه على الحدود

شفق نيوز/ شهد ملعب الشعب الدولي، اليوم السبت، احداث مباراة جمعت فريق نادي القوة الجوية مع فريق نادي الحدود ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري العراقي الممتاز بكرة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المباراة انتهت بفوز فريق القوة الجوية بهدفين مقابل هدف واحد.

وتابع مراسلنا أن هدفي القوة الجوية جاءا عن طريق حمادي احمد، فيما جاء الهدف الوحيد للحدود عن طريق المحترف جوزيف.

وأشار إلى أن بهذه النتيجة عزز فريق القوة الجوية صدارته بعد أن وصل للنقطة 41 بالمركز الأول. فيما تجمد رصيد فريق الحدود عند النقطة 16 بالمركز الثامن عشر.

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