القوة الجوية يعترض على حكم مباراته المقبلة مع الطلبة: موظف في وزارة التعليم وسيتعرض للضغط

شفق نيوز / طالبت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الأربعاء، لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي بتغيير حكم مباراة فريقها الكروي أمام فريق الطلبة المزمع اقامتها بعد غد الجمعة لحساب الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز.

وقال الناطق الاعلامي للنادي علاء محمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نطالب لجنة الحكام بالإسراع بتغيير الحكم الدولي (محمد سلمان) كونه موظف لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي ينتمي لها نادي الطلبة الرياضي، وبادارته للمباراة سيتعرض للضغوطات سيما أن نتيجة المباراة حساسة لكلا الطرفين".

وأضاف بيان النادي "لدينا ثقة كبيرة بحكامنا الشباب لما يمتلكوه من قدرة كبيرة على تلافي الأخطاء وإيصال المباريات إلى بر الأمان، لكن لحساسية اللقاء يتوجب على لجنة الحكام تسمية حكما آخر لهذه المواجهة".