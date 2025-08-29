القوة الجوية يضم أول موزمبيقي في الدوري العراقي

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الجمعة، عن ضم أول لاعب كرة قدم موزنبيقي إلى الدوري العراقي، إلى جانب لاعب جزائري لتعزيز خطوطه في دوري نجوم العراق بموسمه المقبل.

وتعاقدت إدارة القوة الجوية مع لاعب منتخب موزمبيق المدافع "إدميلسون غابرييل دوف" لتعزيز دفاعاته وتمثيل كرة "الصقور" لموسم واحد.

ويُعد التعاقد الأول من نوعه في تاريخ الدوري العراقي إذ لم يسبق ضم لاعب من موزمبيق في وقت سابق ليكون إضافة جديدة.

إدميلسون غابرييل دوف مواليد 18 تموز/ يوليو 1994 لاعب كرة قدم موزمبيقي محترف، يلعب مع منتخب موزمبيق الوطني بشكل أساسي كمدافع، ولكنه لعب أيضاً كلاعب خط وسط.

كما عزز القوة الجوية صفوفه بمدافع جديد بعد انضمام المحترف الجزائري "إيدير مقدم" إلى كتيبة "الصقور" ليحلق معها لموسم كروي واحد.

يذكر أن فريق القوة الجوية بدأ تدريبات بمعسكره في مصر قبل أربعة أيام، استعدادا لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتمكن الجوية في أولى مواجهاته التجريبية مساء يوم أمس الخميس، من تحقيق الفوز على فريق غولدن مودرن المصري ودياً بنتيجة 3-0.