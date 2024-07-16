القوة الجوية يضع شروطاً على مدربه القطري الجديد ويقيم معسكراً تدريبياً في تركيا

شفق نيوز/ كشفت ادارة نادي القوة الجوية، يوم الثلاثاء، عن شروط تعاقدها مع المدرب القطري وسام رزق وقيمة عقده الذي ‏تم توقيعه، مبينا أنه سيتواجد في بغداد خلال الأسبوع الجاري.

وقال عضو ادارة النادي موفق زيدان لوكالة شفق نيوز: "لقد كُلفت شخصياً من قبل الادارة للاتفاق ووضع الشروط مع المدرب القطري وسام رزق، تمهيداً لقيادة الصقور الموسم المقبل"، مبينا أن "عقد المدرب القطري هو 300 مليون دينار عراقي".

واضاف ان "الادارة كلفت رزق لاختيار اللاعبين ومنهم اللاعبون المحترفون الستة، و11 لاعباً عراقياً، وخمسة لاعبين شباب، وثلاثة حراس مرمى".

وأردف زيدان، أن "الإدارة وضمن شروطها ألزمت المدرب أن يتواجد بشكل متواصل خلال الدوري بمرحلة الإعداد في بغداد لتدريب الفريق"، لافتاً إلى أن "الإدارة زودته بأقراص مدمجة خاصة بمباريات الفريق، والفرق الاخرى في دوري النجوم، بغية اختيار اللاعبين الأصلح والإبقاء على لاعبي النادي المميزين، وعدم التجديد مع من يراه غير مناسب للاستمرار مع الصقور".

كما أشار عضو ادارة النادي إلى أن "الإدارة وافقت على ان يكون الكادر المساعد من اختياره"، موضحاً أن "كادره المساعد سيتألف من برازيلي كمدرب مساعد، وتونسي كمحلل، وإسباني مدربا للياقة، وجميعهم على مستوى عالٍ جدا حسب ما ورد في سيرتهم الذاتية في المجال الرياضي".

وأكد أن "المدرب رزق، طلب اقامة معسكر تدريبي للفريق في تركيا وقد وافقت الادارة على ذلك، وسيتم تنفيذ كل احتياجاته للارتقاء بالفريق لمستوى الطموح في الموسم المقبل".