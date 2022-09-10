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القوة الجوية يصل اربيل للبدء بمعسكر تدريبي لعشرة أيام

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-10T11:38:00+0000
القوة الجوية يصل اربيل للبدء بمعسكر تدريبي لعشرة أيام

شفق نيوز/ وصل وفد فريق القوة الجوية بكرة القدم يوم السبت، الى مدينة أربيل لإقامة معسكر تدريبي لمدة عشرة أيام استعدادا للدوري العراقي الكروي الممتاز .

وقال مؤيد جودي المدرب المساعد لوكالة شفق نيوز؛ ان الفريق سيبدأ مساء اليوم أولى وحداته التدريبية استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز للموسم 2022-2023.

وأضاف جودي؛ أن المعسكر يستمر لمدة عشرة ايام وياتي ضمن المنهاج الذي وضعه المدرب قحطان جثير وكادره المساعد، استعدادا للدوري الممتاز .

وبين جودي؛ ان "القوة الجوية سيخوض عدداً من المواجهات الودية خلال معسكره التدريبي في اربيل وذلك لخلق روح الانسجام بين اللاعبين ورفع مستواهم الفني والبدني".

يذكر ان نادي القوة الجوية يشهد عدم استقرار إداري ألقى بظلاله على إعداد الفريق وتسليم مستحقاتهم المالية.

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