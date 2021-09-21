القوة الجوية يصعّد 7 لاعبين من الرديف والشباب للفريق الاول

شفق نيوز/ قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، يوم الثلاثاء، تصعيد سبعة لاعبين للفريق الاول من فريقي رديف وشباب النادي بعد توقيعهم عقودا لمدة خمس سنوات.

وذكر امين سر الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية محمد صوب الله لوكالة شفق نيوز، أن "الاختيار وقع على حارس مرمى رديف الصقور عبد الله عبد الامير والمدافع حسين جاسم سوادي ولاعب الوسط احمد تقي والجناح الايمن علي حسن والمهاجم علي ماجد اضافة الى مدافعي فريق شباب النادي حيدر كاظم فليح وليث صلاح". وأضاف صوب الله أن "هذه الخطوة تأتي لضخ دماء جديدة في صفوف العريق للاهتمام بالمواهب الموجودة في الفئات العمرية لنادي القوة الجوية والاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة".