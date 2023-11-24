القوة الجوية يشكو حكم مباراته مع الشرطة: نشر فيديو فيه إساءة لـ"عراقة النادي ومدربه" (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، انها تقدمت بشكوى رسمية لدى لجنة الحكام في اتحاد الكرة ضد حكم مباراة القوة الجوية والشرطة (محمد طارق احمد)، بسبب نشره مقطع فيديو فيه اساءة الى تاريخ وعراقة نادي القوة الجوية والمدرب الفني القدير الكابتن (ايوب اوديشو).

وأوضحت الهيئة الادارية للنادي أن حكم مباراة القوة الجوية والشرطة لم يكن موفقا في الكثير من قراراته، مما ادى الى فقدانه السيطرة على المباراة.

وطالبت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية، اتحاد الكرة ولجنة الحكام باختيار الحكام الذين يمتازون بالكفاءة والقدرة على قيادة مباريات الفرق الجماهيرية لتجنب الوقوع في الأخطاء التي قد تتسبب في تغيير نتائج المباريات.

وكان حكم لقاء القوة الجوية والشرطة لحساب الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق أشهر البطاقة الحمراء بوجه المدرب ايوب اوديشو وطرده خارج الملعب بعد تلفظ اوديشو عبارة خارجة عن الذوق إذ نعت حكم اللقاء بوصف غير لائق لاتخاذه قراراً لم يعجب اوديشو.